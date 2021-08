El fiscal José Luis Torres expuso ante el canal Gen que en su unidad recayó la denuncia que hizo el líder nativo Andrés Brítez Paniagua, de la comunidad indígena Yvypyte, de la etnia pái tavyrera, del departamento de Amambay. El mismo denunció, de manera breve, que los pastores de una iglesia evangélica invadían su comunidad para realizar cultos y solicitaban la suma de 50 mil guaraníes.

“El líder mencionó en su denuncia que los pastores evangélicos hacen reuniones con la comunidad y que ellos (los nativos) no quieren la presencia de esta gente en el lugar, no quieren que hagan cultos en su comunidad”, detalló.

El agente fiscal comentó que, con los datos que le acercaron, abrió la causa bajo la carátula de genocidio cultural y ultraje por motivo de creencia religiosa. Aseguró que por motivo de exceso de trabajo, no pudo constituirse in situ en dicha comunidad tras recibir la denuncia inicial y que como la señal telefónica es muy mala en la zona, tampoco pudo contactar con el denunciante para que amplíe su versión.

Torres comentó que luego, mediante las redes sociales y algunos medios de prensa, se encontró con la sorpresa del supuesto abuso sexual en niños que habría ocurrido en esa comunidad. “A mí no me llegó ninguna denuncia de abuso sexual. En la denuncia en sí no obra ese dato. No consta en la carpeta fiscal, no hay referencia alguna sobre ese hecho punible”, indicó.

Tras tener conocimiento del nuevo hecho denunciado, el agente del Ministerio Público –según contó- convocó a la perito indígena Digna Morilla, quien es otra lideresa de la comunidad Yvypyte, para que brinde su declaración testifical. De acuerdo con el fiscal, fue esta mujer quien expuso de manera escueta que hay menores afectadas pero sin brindar mayores datos sobre las mismas.

Ante las versiones que se manejan, el fiscal prometió hacer las diligencias para llegar al fondo de la cuestión. “Ahora estoy buscando a las supuestas víctimas de abuso para identificarlas y así corroborar lo denunciado”, expuso.

Esta mañana, Édgar Olmedo, presidente del INDI, indicó al canal Gen que a mediados de este año se hizo una denuncia por la violación de 10 niñas de la comunidad indígena Yvypyte, de la etnia pái tavyrera, del departamento de Amambay. Según sus líderes, las menores de edad fueron embarazadas por los pastores evangélicos.