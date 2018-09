El comunicado indica textualmente: “el Gobierno del Paraguay deplora que una decisión de política exterior, adoptada en forma soberana y ajustada a principios y al Derecho Internacional, afecte la cooperación bilateral, que constituye una expresión genuina de la amistad entre los pueblos, que, por parte del Paraguay, se mantiene inalterable”.

Señala además que en cuanto a los proyectos de cooperación que, según la Embajada de Israel, fueron cancelados, señala que ninguno de los que se mencionaron en el comunicado de referencia se encuentra actualmente en ejecución. Ante esta situación, para la Cancillería, resulta “impropio” aludir a cancelación.

El Ministerio de Relaciones exteriores puso como ejemplo la cooperación para equipar el Centro Comunitario del Barrio San Francisco, que “solo fue un proyecto que no llegó a ser confirmado oficialmente por parte de Israel”. También menciona que el proyecto de instalación de unidades de desalinización en el Chaco y la consultoría para el Ministerio de Agricultura y Ganadería no se materializaron debido a que el Gobierno de Israel había manifestado no disponer de recursos para financiarlos.

“La República del Paraguay seguirá fiel a su vocación pacífica y reitera su compromiso de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a los esfuerzos de la Comunidad Internacional para propiciar una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio”, concluye.

CANCELACIÓN

Ayer, la embajada de Israel en Paraguay comunicó que la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV) canceló todas las actividades de colaboración mutua entre ambas naciones. La medida será aplicada a becas de capacitación, cursos móviles y proyectos planificados para el tercer cuatrimestre del 2018.

La decisión es una consecuencia de la crisis diplomática instalada entre Paraguay e Israel a raíz de la decisión de nuestro país de devolver la embajada paraguaya a la ciudad de Tel Aviv luego de que en el Gobierno anterior se haya decidido ir a Jerusalén.