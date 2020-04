En entrevista con la radio Universo 970 AM, el ministro Benigno López fue consultado sobre la posibilidad de ver otras alternativas para conseguir los fondos para pagar el crédito de 1.600 millones de dólares para la lucha contra la pandemia. “Hay varios puntos de discusión pero nada es suficiente”, respondió.

Una de las propuestas que se barajan entre los expertos en economía es utilizar las reservas internacionales, pero al parecer del entrevistado esto sería muy nefasto. “Dicen para usar creyendo que son ahorros, pero no lo son; eso sería el principio del fin, sería poner en riesgo todo lo que se construyó, poner en riesgo al BCP, al mercado laboral, una inflación”, acotó. Agregó que solo lo hicieron con éxito EE.UU., China y Europa, luego todos los países fracasaron al usar sus reservas.

Otra alternativa es usar los fondos de la Itaipú para colocarlos en bonos. Al respecto, el Secretario de Estado reconoció que es una idea que hace rato están manejando en el Gobierno para que pueda servir como un elemento dinamizador de la economía, pero pidió no presentar la propuesta como la solución inmediata, ya que depende de lo que diga Brasil. “Es una entidad donde somos condóminos. Las conversaciones existen y se dan sobre si se puede adelantar la negociación. No es una idea que nos desagrada, pero no podemos poner como la salvación, no depende de nosotros nomás, depende de un alto nivel de negociación”, remarcó.

Por otra parte indicó que la Ley de Emergencia brinda un abanico de oportunidades y celebró que los programas que figuran en la misma están funcionando correctamente. "Realmente el impacto está siendo fuerte y seguramente no habrá una recuperación a corto plazo", añadió.

En tanto que, manifestó que se estima que la caída de la economía será entre el 1,5 y 2%. “Vamos a ser el menos golpeado en la región”, indicó. Una vez superada la crisis, se espera un efecto rebote para el próximo año entre el 5 y 6%, lo cual genera muchas esperanzas. Para poder salir adelante, serán sectores claves la agricultura y la generación de electricidad con las binacionales. “Vamos a estar recuperándonos pero no será de la noche a la mañana”, puntualizó.