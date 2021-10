Un informe publicado por Our World Data muestra un ránking de los países con mejores índices de inmunización contra el coronavirus.

El primer lugar es de Uruguay, con el 74.57 % de su población con el esquema completo de vacunación. Le sigue Chile con el 73.99 %, Canadá con el 72,06, Educador con el 55,78 y Estados Unidos con el 55,6.

Entre los países con niveles más bajos de inmunización figura a la cabeza Venezuela con el 21,57 % e inmediatamente después, Paraguay, con el 27, 86 %, seguido por Bolivia con el 29,29 %.

Respecto a las primeras dosis, los países de menor alcance son Venezuela con el 34,58 %, Bolivia con el 36,82 y Paraguay con el 39,47.

A nivel local, la diferencia de números entre la primera y la segunda aplicación, se debe a dos plataformas que exigen un intervalo más extenso, entre ellas, la AstraZeneca con dos meses y la Sputnik-V con tres meses.

No obstante, en el caso de Sputnik-V, el número de pendientes va en aumento, ya que hasta ahora no se recibió un nuevo lote del componente dos, por lo que la fecha quedó anclada en los vacunados hasta el 4 de julio. Todos los inmunizados desde el 5 de julio comenzaron a alcanzar sus fechas desde el martes pasado, pero por ahora no tienen fecha de segundas dosis.

A esto se suma que mucha gente no acude a los vacunatorios para recibir la primeras dosis, al punto de que hay unas 450.000 dosis disponibles y una bajísima convocatoria en las últimas dos semanas.