Los seguidores de Paraguayo Cubas y ciudadanos afines al desbloqueo de listas realizaron el cierre de varias rutas en distintos puntos del país durante el jueves. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, desaprobó esta medida y anunció que pedirá explicaciones a la Policía Nacional por no haber liberado el tránsito vehicular, ya que la orden que dio fue garantizar la circulación.

En entrevista con la 780 AM, el Secretario de Estado cuestionó los cierres de rutas que realizaron durante la jornada del jueves los adherentes de Payo Cubas, a favor del desbloqueo de las listas sábana.

“No debe haber ninguna contemplación (por parte de la Policía Nacional), la gente tiene derecho a reclamar, protestar, pero no interferir con el derecho de terceros”, indicó.

Sostuvo que la instrucción que se dio al comandante de Policía fue no permitir por ningún motivo el cierre de rutas, atendiendo que no es un recurso válido porque afecta a los demás. Sin embargo, esta orden no fue acatada.

Villamayor reconoció que es sumamente grave que una empresa de transporte de larga distancia haya cancelado sus viajes nocturnos a Ciudad del Este, por razones de seguridad, ya que en esa zona del país los protestantes estaban cerrando hasta altas horas de la noche el principal acceso.

Ante esta grave irregularidad, el ministro indicó que pedirá un informe a la Comandancia de la Policía Nacional para preguntar por qué se permitieron los piquetes, algunos de ellos de manera intermitente.

Villamayor dijo que la violencia no es el camino, pero que para reponer la liberación del tránsito muchas veces hay que hacer uso de la fuerza, y remarcó que no comparte el argumento de que se puede convertir en mártir a algún manifestante para no liberar las rutas.