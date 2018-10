Jorge León, presidente de una de las asociaciones de vendedores del Mercado 4, comentó a la 970 AM la preocupación que existe entre los comerciantes ante la falta de venta.

Mencionó que la merma, si bien ya se registra desde hace tres años aproximadamente, se acrecentó en estos días por la lluvia caída.

“Sin mentirte, no hay nada. Estamos muy escasos de venta. Les hace correr la lluvia. Cuando llueve no entra la gente. Estamos mal económicamente, porque nosotros trabajamos al día. De nuestra venta de hoy pagamos nuestras cuentas. Ahora que no estamos vendiendo estamos atrasados en la cooperativa, en las financieras, por la escasa venta que tenemos”, dijo.

Sostuvo que la merma económica coincide con la falta de poder adquisitivo que tienen los paraguayos en general a raíz de las subas del combustible, del pasaje y de los precios de la canasta familiar.

Expresó que siempre tratan de ofertar sus productos y que a veces consiguen buena venta los días sábados e incluso domingo de mañana.