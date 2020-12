Mario Abdo, presidente de la República, indicó que el Paraguay es un país del trabajo y no de la mendicidad, por lo que instó a no dar lugar a los proyectos populistas.

En Santa Rosa del Aguaray, el presidente Mario Abdo Benítez solicitó debatir a favor de un mejor país, construido con los cimientos de la verdad. Pidió además no dar cabida a los proyectos populistas que apuestan a la demagogia. “Paraguay no es un país de mendigos, es un país de trabajadores. Hay que ganar el pan con el sudor de la frente, no con la del frente”, comentó.

No obstante, aclaró que sí debe haber asistencias del Estado para cuestiones de necesidad coyuntural.

Sobre su gestión, dijo que existen herramientas objetivas para evaluarla. “Mi gran misión es reconciliar y sanar los corazones de esta nación, como un gran legado, mucho más que las obras. Reencontrarnos como paraguayos porque hay más cosas que nos unen”, agregó.

También afirmó que hay que recuperar el orgullo de ser paraguayos y la confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades, porque lo más trágico será que la gente pierda la fe en la institucionalidad.

El presidente Mario Abdo y el ministro de Obras, Arnoldo Wiens, inauguraron hoy varias obras en Alto Paraná.