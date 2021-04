Federico González, ministro asesor de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, reconoció en entrevista con la 780 AM que el Paraguay no puede acceder a las vacunas fabricadas en la República Popular China “porque no tenemos relaciones diplomáticas con ellos”, pese a que sí existes relaciones comerciales, porque el comercio de productos es libre y no se requieren de aprobaciones fitosanitarias de los gobiernos.

“Uruguay adquirió las vacunas de China y nosotros lastimosamente no podemos comprar de ahí, hay un impedimento que no viene al caso en este momento mencionar, pero no podemos adquirir de China”, comentó el entrevistado.

POCAS VACUNAS RUSAS

A su regreso de Moscú, a donde viajó para negociar más vacunas para nuestro país, Federico González afirmó que actualmente las dosis son el bien más preciado en el mundo al haber una altísima demanda pero una baja capacidad de producción. El Fondo Ruso hasta la fecha solo envió 4 mil dosis, pese a que ya se pagó por un millón. “No estamos para nada satisfechos con la cantidad de vacunas enviadas por Rusia hasta ahora”, dijo al respecto.

Manifestó que autoridades rusas afirmaron que no pueden garantizar un calendario concreto de entrega. “No es para nada fácil esta negociación”, aseveró. “Es una realidad que tenemos que administrar, el mercado está distorsionado y hay poca capacidad de producción, estamos en guerra, por eso solo envían para esta semana 10 mil dosis y más 10 mil la otra”, agregó.

Por otro lado, indicó que recibieron por parte de Rusia el ofrecimiento de transferencia de tecnología para que laboratorios locales, sin están interesados, puedan producir aquí las Sputnik-V. “Eso voy a transmitir al Ministro de Salud para que haga llegar ese ofrecimiento a los laboratorios locales”, agregó.