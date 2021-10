El Prof. Dr. Julio Torales explicó detalles muy importantes a tener en cuenta en caso de encontrarnos ante una persona con ideas suicidas.

“Primero que nada debemos saber que el 90% de las personas que cometieron suicidio tenían algún trastorno mental al momento de la muerte, mal diagnosticado o mal tratado. Entonces, el suicidio se puede prevenir tratando adecuadamente la enfermedad mental de base”, afirmó.

Entre estas enfermedades principalmente se encuentra la depresión, pero también la ansiedad, los trastornos de la personalidad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, y otros. En necesario tener en cuenta que todos los trastornos mentales pueden complicarse con suicidio. “Un 80% de las personas que cometieron suicidio tuvieron contacto con un personal de la salud en el mes previo a su muerte. Entonces, muchas veces se evidencia una falla en el diagnóstico o en la derivación a tiempo. De ahí la importancia de que no solo los médicos psiquiatras sepan qué hacer cuando una persona expresa deseos de morir. En el contexto de una persona que tiene un trastorno mental (o que no sabemos aún) podemos ver señales que pueden alertarnos sobre la presencia de un posible suicidio: estas señales pueden ser verbales y no verbales”.

Entre las señales verbales, se debe tener muy en cuenta este tipo de expresiones: “Estarían mejor sin mí”; “En esta casa estoy de más”; “La vida no vale la pena”; “Quisiera terminar con todo esto”; “Quisiera dormir y no despertar más”; citar a alguien que se suicidó y dice que fue "valiente".

No verbales: Se empieza a autolesionar; baja su rendimiento académico; baja el rendimiento laboral; regala cosas significativas. Ej: algún coleccionista que empiece a regalar todo; abandona actividades que antes realizaba y le gustaba; se aísla socialmente.

Ante algunas de estas señales es recomendable preguntar directamente. “Nuestra obligación como familia o seres queridos es preguntar si alguna vez se intentó o pensó en quitarse la vida. No hay que tener miedo en hacer la pregunta, no vamos a "implantar" en la cabeza la idea del suicidio si es que preguntamos directamente. Si una persona tenía ideas suicidas, el hecho que le preguntemos le va a hacer bien, le va a permitir hablar de ello; si no tenía ideas suicidas y le preguntamos, igual demostraremos que nos interesa su bienestar y cómo se encuentra”.

Actualmente estamos con dos pandemias. La pandemia por Covid-19 y una pandemia de enfermedades mentales se evidenció más durante estos dos últimos años. Hay un aumento significativo de casos de trastornos mentales en personas que previamente no tenían, es decir casos nuevos.

“Por un lado, el virus mismo afecta de manera directa al cerebro, y se ha visto en personas que se enfermaron de Covid-19 el desarrollo de trastornos mentales, en el agudo o en la convalecencia. Y, también, de manera indirecta, por el miedo a la infección, por el encierro, la ansiedad y la incertidumbre económica, secundarios todos a la cuarentena”, afirmó el especialista.

Con los adolescentes. Un adolescente o un joven con ideas suicidas es probable que se aísle de todos, esté asustado o nervioso por el deseo que tiene de morir y desesperado por pedir ayuda y no saber a quién recurrir. Por ello es importante hablar y preguntar, y más aún si tenemos personas a nuestro cargo, ya sean hijos, sobrinos, etcétera.

“Un estilo de crianza ideal es aquel que se involucra con las cosas que hacen los adolescentes. No transformarnos en "policías" de nuestros hijos, pero sí en contralores de lo que sucede, ayudar a elegir el camino correcto en cada una de las situaciones que puedan darse”, expresó el Prof. Dr. Torales.

Está mal permitir que un niño o adolescente esté conectado a internet 24 horas sin supervisión, porque no sabemos a lo que se expone. “Como profesional, estoy en desacuerdo que un niño de menos de 14 años tenga acceso a internet sin un límite. Se entiende que los hijos deben estar "conectados" con nosotros, más aún en estos tiempos de mucho peligro en las calles o por la necesidad de clases virtuales. Pero esto puede hacerse con planes básicos y en horarios previamente determinados. Llegado ese tiempo de uso, los dispositivos deben apagarse. No se acabará el mundo si pasa eso, ya que las redes y el internet no son seguras actualmente”.

Medios de comunicación y hechos de suicidio. Los suicidios siempre aparecerán en las noticias, pero la forma en que se informa sobre el suicidio debe ser la que tiene que cambiar.

“En Psiquiatría hay un concepto que se maneja, que es el efecto Werther. Este dice que el suicidio se puede contagiar por imitación: una noticia sobre esto, muy publicitada, con excesivos detalles morbosos sobre la situación puede envalentonar a una persona. Los medios de comunicación deben informar que se produjo un suicidio e inmediatamente integrar a la noticia las alternativas para prevención, dónde acudir ante esta situación”, dijo el Prof. Dr. Julio Torales.

Finalmente explicó que el suicidio se "contagia", por lo que debe ser informado de manera correcta, dando alternativas al suicidio, y recordar lo principal: que el suicidio se puede prevenir.