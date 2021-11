Durante el domingo una importante cantidad de feligreses se dio cita al inicio del novenario de la Virgen de Caacupé. En la oportunidad se observó que muchas familias llevaron a niños, pese a la recomendación de no hacerlo. Además muchos no respetaron el uso del tapabocas y el distanciamiento físico, a raíz de la aglomeración.

Tras esto, el Ministerio de Salud Pública recordó las recomendaciones para la prevención del COVID-19, como así también, el Dengue, insistiendo en el compromiso del cuidado de la salud de los peregrinos que, con motivo de las festividades de la Virgen de Caacupé, acuden hasta la basílica.

Recomendaciones para los peregrinos:

1- Se recomienda contar con el esquema completo de vacunación contra COVID-19.

2- Usar correctamente el tapaboca, que cubra nariz, boca y mentón.

3- Lavar las manos con agua y jabón y/o desinfección con alcohol al 70%.

4- Mantener la distancia física de 1,5 metros entre personas.

5- Contar con un kit de aseo individual que incluya: toalla de mano, alcohol al 70% y tapaboca de reserva, que se deberá utilizar al momento de ingresar al santuario, en el transporte público y otros lugares que se pueda visitar.

6- Permanecer en ambientes ventilados o al aire libre.

7- Evitar las horas de excesivo calor para peregrinar.

8- Utilizar ropa cómoda y zapatos deportivos, no caminar con zapatillas.

9- Utilizar repelente.

10- Respetar el paso de las ambulancias y caminar por la acera establecida.

11- Evitar compartir mate o tereré y utensilios.

12- Permanecer en los lugares asignados y sin interacción entre sí, usando tapaboca en todo momento.

13- Evitar el contacto físico en el saludo de la paz, con personas que no sean del mismo núcleo familiar.

14- Una vez culminada la peregrinación y/o las actividades litúrgicas, retirarse de forma ordenada, siguiendo las indicaciones de los servidores.

15- Se recomienda no llevar niños a la peregrinación.

16- Evitar esfuerzo de personas de la tercera edad, o población vulnerable, aquejada por enfermedades inmunodeprimibles.

Se recomienda la no participación de personas no vacunadas o con esquema incompleto, pues pueden desarrollar formas graves en caso de contagiarse de COVID-19 en el marco de esta actividad; tampoco de niños menores de 12 años, personas de cualquier edad que presenten signos y síntomas de enfermedades respiratorias, ni de aquellas consideradas vulnerables por poseer patologías de base (hipertensión, diabetes, Inmunocomprometidos, etc.)

Recomendaciones para retorno al hogar:

1- Retornar a los hogares una vez cumplida la peregrinación y/o actividades litúrgicas para evitar aglomeraciones.

2- Viajar en transporte público utilizando tapaboca.

3- Se recomienda que ante la aparición de cualquier síntoma respiratorio llamar al 154 y seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.