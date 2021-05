El doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), reconoció que en el caso de que los adultos mayores registrados acudan esta semana a vacunarse, terminarán las 55.000 vacunas anticovid disponibles. No se tiene certeza concreta de la llegada de más dosis al Paraguay.

En entrevista con el canal Gen y radio Universo, el doctor Héctor Castro, director del PAI, informó que actualmente se cuentan con 55.000 vacunas disponibles para ser aplicadas y que las personas mayores de 70 años inscriptas superan las 75.000. Es decir, en el caso de que todas acudan a los vacunatorios, esta semana se liquidarán las dosis.

“La idea es que la disponibilidad de vacunas pueda ser administrada en el menor tiempo posible en este grupo de personas. Esperamos que la población nos acompañe. Si hay una buena adherencia, sí (nos quedaremos sin más vacunas). El día de ayer se vacunaron casi 7.000 personas en un cierre parcial a las 17:00 horas”, indicó.

La autoridad adelantó que el ministro de Salud, Julio Borba, solicitó que COVAX envíe otras vacunas que no sean precisamente las de AstraZeneca, para que más dosis lleguen en el corto periodo a nuestro país. Aclaró que este pedido no guarda relación con los inconvenientes presentados en esta vacuna en Europa. “Hay temor de las personas en aplicarse, pero no en una gran cantidad. Muchas revierten su temor cuando se les explican en los vacunatorios. Esta vacuna (la de AstraZeneca) es absolutamente segura, tiene un respaldo científico y es muy eficaz”, acotó.

Consultado sobre la llegada de más vacunas, Castro respondió que tienen la confirmación de que en la tercera semana de mayo estaríamos recibiendo las de Sputnik, y refirió que están aguardando respuestas de Moderna y Covax.