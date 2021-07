En Paraguay la vacunación contra el Covid-19 es opcional y no obligatoria, aunque en el circuito legislativo ya se están planteando leyes para crear espacios que dividan a los vacunados de los no inmunizados.

En vista a que la vacunación llegará pronto a todos los grupos etarios, el diputado colorado Hugo Ramírez adelantó en la sesión de la Cámara Baja de este miércoles que presentará en breve un proyecto de Ley que crea los espacios de vacunados y no inmunizados. Esto será en una primera etapa de su plan.

La iniciativa arrancaría con espacios de ocio (bares, restaurantes, casinos, hoteles) y se aplicaría a quienes, aunque pudieran, decidieran no vacunarse. “Si bien respetamos la decisión personal de los que no quieren vacunarse, no podemos estar arriesgando la salud pública”, argumentó.

El legislador incluso redobló la apuesta e indicó que más adelante, en una segunda etapa, plantearía la posibilidad de prohibir el uso de transporte público a los no vacunados.