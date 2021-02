Los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Arnulfo Arias y Gustavo Santander confirmaron el fallo dictado por la jueza penal de Garantías Magdalena Narváez por el cual sobreseyó a Gallagher al no encontrarse elementos que pudieran demostrar cometió el delito por el que fue imputado.

Todo se inició el 4 de setiembre de 2018 cuando se presentó una denuncia penal contra el Dr. Gallagher en el Ministerio Público de parte de Cecilia Samudio, una mujer quien acusaba al profesional médico de haber cometido el delito de lesión grave durante una intervención quirúrgica a la que fue sometida en un sanatorio privado.

La denunciante señala que el 2 de julio de 2018 fue sometida a una cirugía estética por Gallagher, pero que con el correr de los días y tras la curaciones que le hizo el profesional en la zona abdominal aparecieron señales de necropsia y luego se supo que tenía cuatro bacterias en su abdomen. Tras esto es que se presentó la denuncia penal que fue investigada en principio por la fiscala Stella Mary Cano quien el 7 de marzo de 2019 imputó al médico por lesión grave.

El análisis preliminar del caso señalaba que las lesiones que sufrió la paciente tras la cirugía fueron eventos que se dan tras una operación compleja como a la que fue sometida la mujer, por eso se solicitó que una junta médica analice el caso. Finalmente el informe de la junta señaló que en todo momento se tomaron los recaudos para la cirugía de Cecilia Samudio, que no hubo manejo negligente de parte del imputado y tampoco la vida de la mujer estuvo en riesgo.

Con todos estos elementos la fiscala Diana Laterza presentó su informe conclusivo y señaló que no existen elementos suficientes para requerir la apertura de un juicio oral contra el imputado Alexis Enrique Gallagher ya que basándose en el informe de la junta médica no se pudo demostrar su negligencia y tampoco hay evidencias de una intensión de dañar a la paciente, por lo que no se reúnen los requisitos para acusar por el hecho de lesión grave y se solicita el sobreseimiento definitivo, así como el archivamiento del caso.

El 20 de julio de 2020 la jueza penal de Garantías Magdalena Narváez hizo lugar al pedido de sobreseimiento definitivo y levantó todas las medidas restrictivas que pesaban sobre el imputado.

Sin embargo esta decisión fue apelada y ahora la Cámara resolvió confirmar la decisión de la jueza Narváez y de esta manera el Dr. Alexis Enroque Gallagher queda sobreseído definitivamente del caso donde se comprobó que no hubo negligencia alguna.