Luego de comparecer ante la Fiscalía, el exintendente Mario Ferreiro negó haber tenido una caja paralela, se comparó con Fernando Lugo al ser "destituido" del cargo y afirmó que su patrimonio no es mucho.

Este jueves, el exintendente asunceno Mario Ferreiro declaró ante la Stella Mary Cano en carácter de indagado, luego de que los testigos y denunciantes manifestaran que tenía conocimiento de las irregularidades que ocurrían en la Municipalidad de Asunción, con las cajas paralelas en el Mercado de Abasto y en la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Tras esto, habló con la prensa para dar a conocer su versión.

Primeramente acusó a su denunciante, Camilo Soares, de haberlo amenazado constantemente con fundir su carrera política al destapar las supuestas cajas paralelas, que -según él- no son reales.

“Soares llevó fotocopias a programas de televisión y radios. Eso se hizo correr con figuras políticas. Él mostró desde el presidente para abajo. Era el cháke te voy a fundir tu carrera. Hoy es un día de liberación, de ese miedo, de quien me dijo que me iba a pudrir en Tacumbú. Todo esto es un proceso muy duro, vivía amenazado. No saben lo que es vivir amenazado. Hoy es un día de gloria. Yo estoy tranquilo y sereno, voy a seguir mostrando mi cara y defendiendo mi posición”, afirmó.

Alegó que renunció a la Intendencia por una consecuencia política y que con el tiempo dará a conocer más documentos. Consideró además que el Partido Colorado supo aprovechar la coyuntura política para “derrocar (en realidad renunció) a un intendente democráticamente elegido”.

“Tuve miedo de que me hagan un Curuguaty, porque es grande la ambición política. Algunas personas me decían cuidado que no te incendien un Ykua Bolanos”, dijo al compararse con el expresidente Fernando Lugo.

De acuerdo a su patrimonio, afirmó que sigue con su misma casa en el barrio Sajonia y un vehículo que le habían dado como canje durante su época de periodista televisivo. “Tengo como 40 a 50 millones con los que me voy a mantener hasta que consiga otro trabajo”, comentó.

“Me maté 4 años trabajando por esta ciudad. Les pido que hablen con los sindicatos, las empresas”, aseguró además en otro momento.

ASADO DEL FIN DE SEMANA

Consultado sobre los polémicos chats del grupo “asado de fin de semana”, donde supuestamente sus allegados realizaban la recaudación paralela, Mario Ferreiro indicó que de acuerdo a las averiguaciones que hizo, no existió tal irregularidad.

“El chat es una composición, un armado para generar un hecho político, que era el pedido de intervención. No vi ningún soporte técnico, fue armado muy inteligente de otros mensajes y fotos, se armó así una historia”, argumentó.

NO CAJONEÓ DENUNCIA, DICE

Por último afirmó que no cajoneó la denuncia presentada por Karina Benítez, exdirectora de transparencia de la Municipalidad de Asunción, respecto a las cajas paralelas. “El expediente estaba en la jefatura de gabinete para iniciar los trámites correspondientes. Acá básicamente todo menos la muerte de John F. Kennedy es culpa de Mario Ferreiro, ahora trajimos todas las documentaciones para demostrar que esto no es así, yo no tengo ninguna caja paralela”, remarcó.