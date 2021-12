Desde la Sala Constitucional de la Corte se solicitó que se remita el expediente del caso ya que se le dio trámite a una acción presentada por el abogado Arturo Daniel en representación de uno de los acusados ​​Fernando Gallardo. De esta manera el magistrado Palacios no tuvo otra opción que suspender la diligencia.

De esta manera ex director de la Dinac Édgar Melgarejo, ex coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Rubén Ovelar, ex director del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo, ex gerente administrativo de la Dinac María Luz Chamorro, ex directora financiera de Dinac Juan Carlos Turitich y los representantes de la firma Proyectos Global SA Katherine Pamela Toñánez y Carlos Vargas, se salvan de enfrentar la audiencia preliminar una vez más.

Este caso se inició el año pasado cuando en plena pandemia la Dinac realizó la compra de 4.000 unidades de tapabocas a un precio de G. 29.990 cada una, cuando en promedio el precio estaba en G. 15.000.