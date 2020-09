En la sesión ordinaria de este jueves, la senadora Lilian Samaniego cuestionó a Enrique Riera por haber afirmado que cada uno hace algo por un rédito o ventaja y que tanto ella como el legislador Juan Darío Monges recibieron una porción de terreno en Paso Yobái para la explotación de oro.

“Le aconsejo y voy a esperar que pida disculpas, porque en ese tema me voy a ir hasta el final aunque no es mi costumbre, si no lo hace vamos a encontrarnos en los estados judiciales”, advirtió Samaniego.

Por su parte, Enrique Riera no tardó en anotarse en la lista de oradores para hacer la rectificación sobre sus afirmaciones.

“Quiero pedirle públicas disculpas a Lilian Samaniego, en el sentido de que quizás fue una imprudencia, fruto del pedido de gente que me dijo que no deje de mencionarlo, lo hice porque no veía nada ilegal en eso al tratarse de una concesión privada, no veía delitos ni agravios”, dijo Riera.

Sostuvo que no desea pelear ni tener problemas con sus colegas por defender su posición y que ya no quiere volver a discutir por lo que con esto quedaría aclarado lo sucedido.

“Por tercera vez, tanto a la senadora como el senador Monges les pido disculpas por las expresiones vertidas, no hace falta que vayamos a Tribunales”, insistió.

Finalmente Samaniego volvió a tomar la palabra para aceptar el pedido de Riera deseando que fuera sincero y no un simple cumplido. Además le recomendó que no se deje llevar por lo que le dice la gente, pues con ese concepto, ella también tendría mucho que decir de él.