La precariedad en la infraestructura, la falta de personal de limpieza, médicos y enfermería son deficiencias denunciadas por profesionales del centro asistencial. Piden pronta respuesta ante la insalubridad a la que están expuestos y reiteran que el Ministerio de Salud Pública no esconda la verdad a la ciudadanía.

Un grupo de médicos disconformes con la destitución del doctor Jorge Rodas como titular de la Superintendencia de Salud, mostraron una de las tantas dificultades por las que atraviesan los servicios ante la falta de infraestructura, condiciones poco higiénicas y la necesidad de incorporar más profesionales para atender las necesidades de los pacientes.

La doctora Rosanna González lamentó que Rodas sea apartado por dar un informe real y correcto sobre las condiciones en las que se encuentra el hospital. Solo el tema de limpieza es uno de los puntos de reclamo y en un vídeo compartido en la redes muestran como basura acumulada permanece a la intemperie al lado de las salas de internación de pacientes, muchos de ellos pediátricos.

También se muestra cómo uno de lo registros cloacales está destapado, junta moscas, cucarachas y ratas y todo ocurre a unos metros de la cocina que provee de alimentos a todo el centro asistencial.

“Hay que darle respuestas a la gente y si se va a cerrar se debe decir exactamente a qué servicio serán derivados los pacientes pero no hay respuestas del Ministerio de Salud. Como médicos estamos preocupados por los pacientes porque se tienen que mejorar las condiciones dentro del servicio”, afirmó González.

Las medidas correctivas a corto plazo serían la incorporación de personal de limpieza para dentro y fuera del edificio. Actualmente, son 21 los designados que rotan por guardias y no dan abasto. “Lo inmediato es reorganizar, limpiar, corregir errores que hay en cuanto a infraestructura, instalación eléctrica y cantidad de profesionales médicos y de enfermería”, agregó.

González explicó que solo 24 enfermeras se cuenta en el servicio de terapia intensiva y que una sala de terapia lleva postergada su habilitación hace ocho meses por falta de personal que la haga funcionar. “Faltan profesionales médicos en terapia, anestesiólogos y enfermería en Urología, Traumatología y Quirófano”, detalló.

El hospital tiene seis camas de Cirugía y seis en Clínica Médica de internados y el resto de los pacientes son atendidos como internados en Urgencias donde permanecen por mucho tiempo y son ubicados hasta en los sillones de hidratación.

Una solución a largo plazo y que lleva 10 años de postergación es la construcción del nuevo hospital que una vez iniciada la construcción llevaría tres años de conclusión.

“No hay espacio para más y ese informe que sacó el doctor Rodas es correcto, como hospital general el Barrio Obrero no reúne las condiciones ni para los pacientes ni para los médicos en cuanto a higiene, infraestructura y tecnología. Pedimos que no sigan sacando a la gente que dice la verdad, no hay que esconder lo que está pasando”, señaló.

Lamentó que llevan meses mostrando las deficiencias y que ni a corto plazo se solucionó parte del problema. “Estamos de acuerdo con emplazar y solucionar pero no cerrar porque mientras no haya una respuesta clara para los pacientes y estos necesitan una respuesta rápida”, puntualizó la profesional.