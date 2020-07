El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, fue consultado en la radio Universo 970 AM y canal GEN respecto a si fue efectiva la decisión de empezar temprano la cuarentena sanitaria, de manera muy intensa y restrictiva, cuando aún se tenían pocos casos confirmados de Covid-19, mientras que ahora se fueron relajando las medidas y se da un mayor contagio comunitario.

“Es complejo, esa interrogante se planteó en muchos lugares, cualquier medida antes del pico de los casos parece siempre exagerada y al plantearse luego del pico ya es insuficiente. Las medidas han permitido ir absorbiendo los casos de manera correcta, que podamos hacer este proceso de desescalar las medidas y el control de la velocidad de la propagación, es un aspecto positivo. Tenemos una mejor situación que los demás países”, defendió.

La autoridad dependiente del Poder Ejecutivo aseguró que actualmente su cartera está en un 80% de la planificación y celebró que el servicio hospitalario no está saturado de pacientes por infecciones respiratorias, siendo esto algo no habitual para esta época.

#APunto



Conversamos con el Ministro de Salud, @MazzoleniJulio: “Nosotros hoy estamos prácticamente en un 80% de la planificación que teníamos”.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/SZ6b1P19dS — GEN (@SomosGEN) July 23, 2020

Por otra parte, reconoció que existen falencias internas al manejar información sensible de las personas fallecidas por Covid-19, al divulgarse prácticamente todos sus datos personales. “Debemos mejorar el cuidado de la información sensible, porque no es un dato que estamos facilitando. Es una preocupación y vamos a mejorar”, prometió.

Respecto al caso de los futbolistas que primero dieron positivo al virus y luego negativo, Mazzoleni indicó que se hizo una auditoría al laboratorio del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional de Asunción y que constataron que hubo variaciones en el protocolo.

Aseguró no obstante que dicho instituto es uno de alto prestigio, con buen equipamiento y profesionales de primera. Agradeció a todos los laboratorios que están apoyando a Salud Pública en el procesamiento de las muestras.

En otro momento mostró un “optimismo cauto” en cuanto a la vacuna contra el Covid-19. “En términos generales tenemos al menos 5 proyectos de vacunas que ya están en fase 3”, dijo al momento de mencionar que a nivel internacional se espera tenerla lista en breve.

Por último aseguró que al entender más la enfermedad también se conoce el mejor circuito de tratamiento a administrar a los pacientes para que no lleguen a un cuadro grave.