El doctor Roberto Canessa, médico y exjugador de rugby uruguayo, es uno de los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes ocurrido el 13 de octubre de 1972.

En entrevista con Universo 970 AM, el mismo hizo un análisis sobre la situación que se vive por la epidemia del COVID-19 y cómo este tema puede relacionarse con el hecho de tener una buena contención emocional y una visión positiva en la vida.

Al respecto, comentó que en las crisis aprendió a ver qué puede hacer para salir sin tener que quedarse a esperar que algo suceda, por ello insiste en la importancia de tomar la iniciativa en todo momento.

Durante la entrevista telefónica, recordó su experiencia al sobrevivir al accidente aéreo en la cordillera de los Andes y todas las situaciones que debió atravesar junto con sus demás compañeros. Por ello, considera que el seguir vivos cada día era una victoria más para ellos. “El ser humano es una máquina maravillosa”.

“Creo sin lugar a dudas que Paraguay es un país sufrido y que está haciendo las cosas tan bien, va a salir adelante, pero tenemos que apoyar a los médicos, tenemos que cuidarlos”, expresó al referirse sobre el trabajo realizado por las autoridades nacionales en la lucha contra el coronavirus.

Respecto a la contención emocional, el médico uruguayo volvió a hacer mención a una de sus vivencias tras el accidente del 72 y destacó la importancia de tener ilusiones y sueños “porque esos son los que sacan adelante a las personas”.

A su criterio, es fundamental pensar en el mañana, en el día después de esta epidemia, en qué va a pasar más adelante.

“Cuando salí me di cuenta que había tenido una oportunidad que no había tenido él (Arturo Nogueira, fallecido semanas después del accidente), que mi madre estaba feliz de tenerme y que esa madre no tenía a su hijo. Tenía que aprovechar esa oportunidad por la que había luchado tanto, y eso me llevó adelante en la vida”, manifestó Canessa.

El mismo aseguró que “si no sos parte de la solución, sos parte del problema” y considera que cada uno debería preguntarse qué está haciendo para que el coronavirus no progrese”. “Yo creo que cada uno tiene una tarea que debe cumplir, este tiempo en casa hay que capitalizarlo. Hay muchas cosas por hacer”, puntualizó.

Finalmente, pidió cuidar los contactos durante el tipo de cuarentena y seguir todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias como la de lavarse las manos o mantener una distancia de dos metros con otras personas, a fin de evitar la expansión del COVID-19.