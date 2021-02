Si bien la doctora Doris Royg, directora de Coordinación de Regiones Sanitarias, pidió no hacer cálculos simplistas, no desmintió a la 730 AM que al ritmo establecido se tenga que esperar 5 años en poder vacunar a casi toda la población paraguaya. Aclaró que el problema no es la capacidad de los vacunatorios, sino más bien la disponibilidad de las dosis que consiga el Paraguay. “Eso genera ansiedad que no condice con la realidad”, acotó.

“Dependerá de mucha negociación, mucho lobby, de una gestión con políticas mundiales. Yo espero que sea como esa carrera donde parece que está colero al comenzar, pero luego le imprime velocidad y llega finalmente a la meta”, argumentó.

También en entrevista con el programa Tempranísimo, 970 am y canal Gen, la funcionaria de Salud Pública detalló que existen 1470 vacunatorios en todo el país, de los cuales se hizo una selección inicial y quedaron 63 para arrancar en la segunda quincena de febrero con la aplicación de las vacunas anti Covid que arribarán.

Con estos 63 sitios, en horario normal y sin aumentar cantidad del personal, se podrán vacunar inicialmente a 25.000 personas por semana, según la estimación. Sin embargo, Royg remarcó que toda la planificación tiene que ver con la capacidad de distribución de las vacunas, por lo que se prevén aumentar los turnos o habilitar más espacios, de recibir mayor cantidad de dosis. “Si nosotros recibimos un millón de vacunas, podemos vacunar a 100.000 personas por semana y en unas semanas liquidar todas esas vacunas”, acotó.

La entrevistada indicó que no maneja la cantidad de dosis o la fecha exacta en que llegarán al país, pero sí reconoció que no serán grandes cantidades, por lo que ahora es importante velar por la calidad del programa de vacunación a ser implementado, para que no haya ninguna dosis de vacuna perdida y se sepa manejar bien la tecnología para mantener a -20 grados las dosis.