Tras conseguir evitar que Arnaldo Giuzzio sea sacado del Ministerio del Interior, el oficialismo ahora pretende impulsar el enjuiciamiento político de la fiscal general Sandra Quiñónez. Ante esta jugada política, se sumó al debate el deseo que posee la esposa del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, la señora Lourdes Samaniego, quien actualmente ocupa el cargo de fiscal general adjunta.

Fue viralizado en las últimas horas un video de la entrevista que dio Samaniego en diciembre del año pasado al programa Implacable (C9N). En el material, la fiscala en cuestión responde cuál es su sueño y anhelo más preciado dentro de la función pública.

“El próximo escalón dentro de mi carrera sería la Fiscalía General del Estado o la Corte Suprema de Justicia. En algún momento lo pensé pero entre lo que es el rol del fiscal general y el de ministro de Corte, yo me quedaría con ser Fiscal General, sinceramente la gestión de la Fiscalía General es tremendamente importante en el país. Si me das a elegir, elijo la Fiscalía”, fue su respuesta.

En otro momento indicó que llegó a prepararse para ello en el pasado y que lo habló con su esposo Hugo Velázquez, actual precandidato a Presidente, pero que por cuestiones políticas no se presentó en ese entonces. “Cuando él era presidente de la Cámara de Diputados, hablé con Hugo y le dije: yo me voy a presentar para ser fiscal general del Estado. Ya varias veces tuve que deponer mis intenciones, pero creo que es el momento, le comenté. Él me dijo que tenía condiciones para continuar en la política, y él acariciaba ser candidato a Presidente o Vicepresidente, eso fue en el gobierno de Horacio Cartes. Según su entender, si yo me candidataba, él tenía que menguar en su carrera”, dijo.

Ante estas declaraciones y la nueva jugada política en el Congreso para el juicio político de Sandra Quiñónez, surgieron versiones que mencionaban que supuestamente el oficialismo busca despejar el camino para ubicar a la esposa de Hugo Velázquez en el cargo máximo del Ministerio Público.

Aquí la entrevista completa