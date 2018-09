Este jueves se espera un día fresco a cálido, sin probabilidades de lluvia y con una máxima de 29º C. Mañana continuará el aumento de temperatura al igual que todo el fin de semana.

El cielo hoy estará escasamente nublado y soplarán vientos del noreste. La humedad se encuentra a un 63 %, la visibilidad dista a 20 kilómetros y se calcula que la puesta de sol será a las 17:37.

Para mañana viernes prevén una jornada fresca en las primeras horas, luego cálida a calurosa por la tarde, cielo escasamente nublado y vientos del noreste. La mínima estimada es de 14º C y la máxima de 31º c.

El sábado también se aguarda un clima fresco en las primeras horas, luego cálido a caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado y vientos variables. Las extremas irán de 16ºC a 32º C.

Esta vez no se prevé ningún descenso en todo el fin de semana, por lo que el domingo también anuncian un día fresco al amanecer y posteriormente cálido a caluroso. La mínima será de 16º C y la máxima de 32º C.