Con su fiel tono de discurso como “tendota”, el titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, negó que esté impidiendo el control de la Contraloría General de la República, pese a no permitir una auditoría de sus finanzas. Aseguró que todo se está tergiversando por cuestiones políticas partidarias.

El director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, justificó este jueves su posición contraria a la auditoría financiera y gestión de las binacionales que pretende hacer la Contraloría General de la República a pedido de la Cámara de Senadores.

“No es cierto que nosotros nos estamos negando a que la Contraloría intervenga, no es cierto. En todos los gobiernos de la transición, algún sector siempre ha planteado esto que hoy vuelve en plena campaña electoral pero nunca fue posible por lo que hoy tanto Itaipú y Yacyretá esgrimen, que es el tratado. Eso no significa que Yacyretá no provee información, desde el primer momento estamos informando a la Contraloría cuánto estamos invirtiendo en las gobernaciones y tenemos notas de recibo de la Contraloría de las informaciones que proveemos”, alegó.

Con su característico tono grave de “tendota”, Nicanor reclamó fuertemente por qué se hace énfasis y se discrimina en el discurso puntualizando que Yacyretá cierra sus puertas al organismo de control, siendo que Itaipú también tiene la misma postura. Y se respondió que se debe a que en la EBY “está un dirigente político y un expresidente de la República” (refiriéndose a sí mismo).

Aseguró que informará al Senado que durante la administración de Fernando Lugo se nombró a 850 funcionarios, y que también contará cuántos ingresaron y cuántos salieron en la actual administración. “Voy a ir a discutir como un par con los senadores, recuerden que me negaron la banca, no respetando la soberanía popular, pero me hablan de constitucionalismo, allí está un expresidente echado por inútil”, lanzó.

Estas expresiones las realizó durante la inauguración de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, construida por el Gobierno Nacional, a través de la EBY, en Villa Florida, departamento de Misiones. En ese sentido dijo que a través de los fondos sociales de la hidroeléctrica pudo hacerse mucho para garantizar el acceso al agua potable en las comunidades más necesitadas. “Cuando más se invierte en agua potable, menos gasto vamos a tener en salud pública”, dijo.

Citó que en dos años y medio, en materia de salud pública, el Gobierno invirtió 90.000 millones de guaraníes. “Esta inversión la hicimos sin que venga una ley a obligarnos. Es importante decir que siempre fue una política de nuestro Gobierno de democratizar el acceso a la salud pública”, argumentó.

“Seguiremos invirtiendo conforme a la filosofía de nuestro gobierno, a pesar de lo que se diga. Hoy estamos en campaña electoral, en menos de dos meses hay elecciones y hay una gran disputa de poder. La oposición siempre va a tratar de menoscabar o debilitar las acciones del Gobierno, infundiendo mentiras, miedo, desconfianza y rencor, pero no debemos fatigarnos para seguir trabajando por nuestro pueblo, lo vamos a seguir haciendo con la verdad”, esgrimió.

Por último dijo que abundan las noticias falsas y torcidas, y que él va a responder con la verdad a las acusaciones. “No piensen que nos van a intimidar con la mentira. No crean que vamos a rehuir a nuestro compromiso como servidor público porque amenazan o tratan de quebrar la cohesión de un Gobierno y menos los opositores, los que no hicieron nada por sus comunidades, ellos no van a ser nuestros jueces, nuestros verdugos, porque tenemos verdades a montones para contar a nuestro pueblo”, puntualizó.