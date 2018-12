El doctor Raúl Ramírez, médico traumatólogo del Hospital Regional de Encarnación asegura haber salido “feliz” de la reunión mantenida con las autoridades ministeriales que lo convocaron para conocer su versión sobre el altercado que mantuvo con el director del centro asistencial tras reclamarle la falta de insumos y medicamentos y como respuesta recibió amenazas y fue denunciado ante la Región Sanitaria.

Ramírez se retiró del MSP con la convicción de que denunciar las necesidades y faltantes en el hospital no serán motivo de persecución.

“Después de tener la reunión acá, me siento totalmente respaldado por este Gobierno de seguir peleando. Es más, me felicitaron por la actitud, me dijeron que esa es la misión y el objetivo de este nuevo gobierno, ayudar y cambiar las cosas. Mi idea no es crear problemas. Si falta insumos, vamos a decir que falta y a tratar de mejorar, pero no persigamos al pobre prójimo que denuncia esa situación. Veo el respaldo del Viceministro, se comportó como Viceministro, me felicitó. Me dijo que no me calle, que si veo irregularidades que diga. Me voy feliz”, afirmó el profesional.

Sobre la falta de insumos y medicamentos, señaló que desde siempre la institución se maneja con carencias, con déficit y que todos los funcionarios están al tanto de la situación. “Faltan muchas cosas, siempre digo y lo dije en mi video, pongámonos a juntar y a solucionar las cosas, somos un país pobre, tenemos un ministerio pobre, mentira que tenemos un ministerio rico, tenemos deudas, déficit”, agregó.

El viceministro de Salud, doctor Julio Rolón fue uno de los convocantes para la reunión y aseguró que sobre lo ocurrido en Encarnación se impondrá la verdad y que la discusión debe centrarse en que si faltó o no diálogo interno y desde esta crisis sacar conclusiones positivas para beneficio de los pacientes.

También participaron de la reunión el ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni y la doctora Doris Roig, directora de Coordinación de Regiones Sanitarias.