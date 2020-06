Imber López estuvo más de una semana y media en terapia intensiva en un hospital privado en Chile. El compatriota sufrió dos veces paros respiratorios y estuvo prácticamente muerto por un minuto, pero luego pudo ser reanimado. Tras salir de ese cuadro grave, por dos semanas más estuvo en terapia intermedia y ayer le dieron finalmente el alta médica.

En entrevista con Telefuturo, el connacional indicó que durante su internación no distinguía qué era real de lo que era un sueño, pero que sí llegó a escuchar a los médicos decir que iban a aplicar el protocolo para desconectarlo. “Yo sentía mucho dolor y los médicos decían que no había caso, yo trataba de decirles ‘no me maten, quiero vivir’, pero no podía por el tubo que tenía en vía respiratoria. Atribuyo esto a la misericordia del Eterno que me dejó vivir nuevamente”, sostuvo.

Su esposa Beatriz dijo por su parte que este caso fue todo un milagro porque su pareja estaba muy grave y luego logró superar la enfermedad. Resaltó que lo llamativo es que el hombre no poseía una enfermedad de base, ya que a inicios del año se hizo un chequeo médico completo y el resultado no arrojó nada anormal. Ahora, tras vencer al COVID-19, el compatriota salió con diabetes tipo dos, inicio de glaucoma, problemas cardíacos y de movilidad. “El doctor nos dijo que podrá solucionar su movilidad entre seis meses a un año”, agregó.

La mujer señaló que aún desconoce cuánto es el monto que deben pagar por toda la internación en el nosocomio privado. A los 15 días de estar en el hospital, llegó a consultar cuánto ya debía y la suma ascendía en ese entonces a 47 millones de guaraníes. Dentro de 14 días sabrá el monto total, según mencionó.