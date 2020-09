Impotencia, dolor y desesperación inundan a la familia Denis y además de las hijas de don Óscar, también los nietos de 8 y 15 años suplican el regreso del abuelo y no entienden por qué no lo liberan.

Lorena Denis describió el terrible día a día que viven desde el 9 de septiembre con el secuestro de Óscar Denis y la difícil tarea de responder a las preguntas de los nietos.

“Es muy duro cuando te preguntan por qué no viene abuelo, por qué no le sueltan a abuelo, si ya hicieron todo, mamá, por qué abuelo no está con nosotros, es algo muy fuerte pero con las oraciones sé que pronto lo liberaran y estará con nosotros”, comentó en comunicación con Telefuturo.

Los hijos de Lorena Denis, de 8 y 15 años actualmente, prácticamente se criaron con Óscar Denis, quien vivía en Asunción el tiempo en que activó en política. Pese a la distancia de los últimos meses, Lorena conversaba a diario con su padre y lo llamaba en las primeras horas de la mañana.

Por su parte, Beatriz Denis comentó que pese al transcurrir de los días sin comunicación de los secuestradores, mantienen la misma fe que desde el inicio y suplican a los captores que cuiden y liberen a su padre.

En cuanto a las conversaciones sobre las posibilidades de secuestro, Beatriz reveló que don Óscar Denis nunca quiso abordar el tema y que instaba a tranquilizarse, ya que de lo contrario no podrían vivir de la angustia y que si algo sucediera, él se encargaría de las negociaciones.