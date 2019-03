Una joven que acaba de ser madre se convirtió en la primera víctima fatal de dengue, residente en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná de donde proviene la mayor cantidad de casos confirmados y sospechosos en esta temporada. Las autoridades sanitarias instan a consultar ante el síntoma principal que es la fiebre y no esperar signos de alarma para recurrir al médico.

​En lo que va del año el dengue cobró la vida de una mujer de 31 años, oriunda de Minga Guazú Km 14 Acarahy de Alto Paraná, zona donde se concentra la mayor cantidad de casos confirmados y notificaciones semanales.

La confirmación la dio el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud luego de que la muerte se dio semanas atrás. “Se cerró como el primer caso de muerte por dengue de esta temporada, es la primera víctima y esperemos que no haya más porque podemos tener más casos de dengue pero podemos evitar más muertes”, señaló Sequera durante una conferencia de prensa.

Sobre la denominación de dengue hemorrágico, el especialista instó a no utilizar el término debido a que la gente relaciona la gravedad de los casos solo si existe sangrado y es una idea errada y peligrosa ya que al primer síntoma que es la fiebre, la persona debe acudir sí o sí a consultar.

“La gente si tiene fiebre tiene que consultar, no se queden en la casa esperando los síntomas de gravedad, la gente cree que es grave solo si sangra y el sangrado es uno de los varios signos de gravedad y según el análisis de las muertes que vimos, la gran mayoría de las muertes no se dieron por hemorragia sino por complicaciones. Consulten y no se automediquen”, instó.

Con respecto a los servicios afirmó que estos deben dar la respuesta adecuada y si se presenta un caso de dengue con signo de alarma este debe tener un seguimiento además del paciente que debe volver al control si hay indicación de hacerlo y quedar en observación en caso necesario.

El serotipo DEN2 es el más grave históricamente y el DEN4 es el que está predominando actualmente pero aclaró que todos los serotipos pueden tener su grado de severidad.

Insistió en la necesidad de controlar los criaderos para evitar la dispersión del virus, de reposar y tomar la precauciones para que una persona enferma no sea picada por el Aedes aegypti y continuar con la circulación viral.

Sobre los casos reportados de Pedro Juan Caballero, no revisten gravedad y ambos están en buenas condiciones de salud, puntualizó.