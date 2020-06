La Policía Nacional instó a la ciudadanía a no evadir las barreras de control al no tener nada que ocultar, tras el caso del niño que fue baleado durante una persecución.

La comisaria Elena Andrada, jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo al SNT que el comando institucional lamenta el fallido procedimiento que terminó con un niño de seis años herido de bala.

La uniformada se solidarizó con la familia afectada por este caso de "gatillo fácil" y además con sus “compañeros que penosamente cayeron en desgracia“.

En otro momento, Andrada instó a la ciudadanía a no evadir las barreras al no tener nada que ocultar. “No eludan los controles policiales, como dice la gente: el que nada debe, nada teme. Si no tiene nada que ocultar, entonces no tiene por qué evadir”, esgrimió.

La comisaria calificó de gastado el argumento del conductor al asegurar que no quería ser coimeado por los agentes policiales y que por ello no se detuvo en la barrera.