En entrevista con la radio Universo 970 AM el contralor Camilo Benítez justificó la decisión de dar a conocer la Declaración Jurada de Bienes de una veintena de altos funcionarios del Gobierno implicados en la lucha contra el COVID-19.

Aseguró en ese sentido que no tomó la decisión “a lo loco” sino que se adoptó primero todas las medidas necesarias para evitarlo. Alegó que tuvo que ceder luego de que el juez Raúl Florentín haga lugar a un amparo para publicarse la declaración jurada de todos aquellos involucrados en las licitaciones en el marco de la emergencia sanitaria.

"Nosotros no podemos desobedecer una orden judicial. No hicimos a lo loco. Tenemos que cumplirla. Nosotros no podemos salirnos fuera de lo que establece la Ley, ni tampoco desoír una orden judicial", dijo.

Benítez comentó además que este jueves recibió la llamada de parlamentarios quienes le indicaron que se estaba extralimitando en sus funciones al revelar el patrimonio de las autoridades. “No es cierto eso. Nosotros cumplimos estrictamente lo que decidió el juez", respondió a los mismos.

Por otra parte, reconoció que aún queda pendiente en la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad presentada por la propia Contraloría para evitar la publicación de 2.000 declaraciones juradas de bienes, de congresistas, intendentes y hasta el Presidente de la República, entre otros. Aclaró que este caso no tiene relación alguna con la publicación de las autoridades involucradas en el combate al COVID-19, por lo que no cometió ninguna imprudencia, a su parecer.

“Ahora hay una tendencia popular hacia la transparencia, adoptar una opinión contraria, es altamente impopular. Ya no podemos ir hacia atrás en la transparencia. Uno elige ser funcionario público, está expuesto a que su intimidad sea violentada a consecuencia de haber optado por la Función Pública. Tenemos que estar conscientes de eso”, subrayó.