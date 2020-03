Esta mañana la Policía Nacional bloqueó los puntos de acceso del Mercado 4 para evitar la aglomeración de las personas en ese punto específico.

Una de las vendedoras, contó entre lágrimas para las cámaras del NPY, la difícil situación que atraviesa luego de la implementación del código sanitario.

"Me cuesta sinceramente, porque no estoy bien así. Siento mucho lo que pasa y es demasiado difícil para mí porque tengo que pagar mi alquiler y tengo que cuidar de mi nieta enferma y para eso debo poner plata y no puedo. Me encomendé a Dios y vine al mercado y pague taxi para venir hasta la terminal porque no hay colectivo"

“Me cuesta sinceramente, porque no estoy bien así. Siento mucho lo que pasa y es demasiado difícil para mí porque tengo que pagar mi alquiler y tengo que cuidar de mi nieta enferma y para eso debo poner plata y no puedo. Me encomendé a Dios y vine al mercado y pague taxi para venir hasta la terminal porque no hay colectivo”, mencionó la mujer.

La medida sanitaria fue implementada el 21 de marzo a las 00:00hs y se extiende hasta el 28 de marzo y restringe la salida de personas a un horario limitado. El “aislamiento total” exige un paro total con el fin de evitar el avance del Covid-19 en nuestro país.