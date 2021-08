La Cámara Paraguaya de Industrias Lácteas reportó que durante la jornada del jueves hubo muchos quiebres de stock porque los camioneros movilizados no permiten la circulación de los productos.

Erno Becker, presidente de la Cámara Paraguaya de Industrias Lácteas, comentó a radio Monumental que, ante la postura de los camioneros, se registraron quiebres de stock en Asunción, Ciudad del Este y en otros puntos del país.

“Ayer varios productores tuvieron que derramar sus leches porque ya no podían cargar en sus tanques, los camiones no podían llegar hasta el lugar. No tenemos garantías por parte de los camioneros, ellos seguirán con los cortes hasta el martes y eso nos preocupa. Estamos muy desamparados”, afirmó.

Beckerno advirtió que la medida de fuerza termina perjudicando a los consumidores finales. “Hoy habrá suministros para Asunción y Ciudad del Este, pero los productos tardarán un poco en llegar a los supermercados, esperamos por la tarde normalizar”, declaró.

Por otro lado indicó que la industria láctea posee sus propios camiones equipados para transportar el producto y solo en un 40% contrata los fletes tercerizados. No obstante, refirió que si se fija el precio por ley, impactará en el precio final de la leche.