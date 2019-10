En conversación con la radio Universo 970 AM, el empresario transportista César Ruíz Díaz indicó que las 30 empresas asociadas a la Cetrapam se suman a la medida. “El crecimiento de este parásito informal (línea 18) es desesperante y preocupante“, dijo sobre el único punto que estarán protestando.

Aclaró que esta movilización no se realizará en contra del billetaje electrónico, ya que su sector apoya fuertemente la iniciativa del Gobierno para instalar un sistema tecnológico para el cobro del pasaje en el transporte público.

El entrevistado cuestionó que las instituciones son muy rigurosas con los legales, pero que no controlan a los ilegales. “A nosotros nos sancionan por la música, porque los vehículos están sucios o porque el grado del aire no le gustó al fiscalizador, pero en la vereda del frente vemos a los buses Frankenstein que no pagan cánones, no tributan, deben dinero al Estado y no tienen a sus funcionarios en el IPS”, indicó.

César Ruíz Díaz señaló que esperan que el Gobierno los contante y lleguen a un acuerdo, de modo a destrabar la medida de fuerza que afectará a unos 700.000 usuarios.

De momento, la empresa Magno SA, que administra la Línea 12, no se suma al paro anunciado.