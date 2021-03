Las declaraciones de Julio Rolón y del Dr. Guillermo Sequera, quienes pidieron a los médicos a no utilizar la situación para para hacer campaña y ganar protagonismo, además que si existen medicamentos en los hospitales pero que se deben recurrir a los canales correspondientes para adquirirlos, causaron roncha a todo el personal de blanco, quienes denunciaron los faltantes el día de ayer.

“Ellos tienen que demostrar lo que dijeron, no vamos a dejar así no más. Esto es el punto final de todo, de una administración a la que no le importa la salud del pueblo y para colmo quieren echarnos la culpa de su inutilidad e inoperancia, eso colmó el vaso, pero no solo de los médicos sino todos los funcionarios de salud. Están locos, nos tildaron de oportunistas. ¿Quiere decir que el director renunció por oportunismo? ¿Qué él ocultó que había medicamentos? Pero por favor”, afirmó.

Con relación a dichas declaraciones de ambas autoridades sanitarias, el especialista sostuvo que durante el transcurso de la mañana desde el INERAM se tomarán algunas determinaciones. “Me extrañó lo que dijo el Dr. Guillermo Sequera, ya que parecía ser el único técnico rescatable del gabinete horroroso rodeado de gente que no sabe lo que tienen que hacer”, refirió.

El neumólogo resaltó nuevamente que son varios los medicamentos que siguen en falta en los diferentes centros asistenciales del país.

“O se van ellos o nos vamos nosotros. Ya no nos vamos a callar, se acabó ya eso. Nosotros ya no vamos a ser cómplices silenciosos de la desidia. Un año nos callamos, ahora ya no. Nos tocaron la oreja y dicen que somos nosotros los inoperantes, cuando tenemos que hacer polladas para ayudar a los pacientes”, arremetió.

En otro momento, dijo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez vive en un limbo, “se pasa leyendo la biblia tranquilo. Se habrá enterado de esto ayer porque le iba a explotar en la cara pero ahora seguro ya le dijeron que está todo bien”.

Finalmente, negó rotundamente estar interesado en algún cargo político, tal como declaró el viceministro de Salud, Julio Rolón.

“Ahora salen con política. El doctor Morínigo luego seguro quiere protagonismo. Lo único que acá no queremos es ser políticos. Claro que se refieren a mí. Quiero saber nomas quién va a querer ser ministro de Salud con este tipo de gente. Se va a quedar él porque nadie quiere el puesto”, puntualizó.