El comisario Pedro Bavera, de la Comisaría 5ta. Metropolitana, reportó a la radio 970 AM que el senador Jorge Querey denunció que el diputado Esteban Samaniego lo agredió en el estacionamiento del Congreso Nacional.

El uniformado sostuvo que se trata de un caso de acción penal privada, por lo que no tendrá intervención la Fiscalía y los abogados del agredido deberán querellar al político colorado.

De acuerdo a los datos que dio el comisario, el senador Querey estaba saliendo del estacionamiento cuando el diputado Samaniego ingresó a abordo de su rodado. “El diputado quería estacionar y apuró al senador, luego bajó el diputado y fue a agredirlo; patea el vehículo y le golpea en el pecho al senador”, refirió.

Según informó la periodista Francisca Pereira, el legislador de la Cámara Baja estaba apurado por estacionar porque estaba llegando tarde a la sesión de la fecha, por lo que hizo juego de luces para que se desocupe un espacio, pero al no conseguir su propósito, bajó de su auto y fue a incidentar al otro legislador, pensando que era un cuidacoches.

“QUIÉN PUTA ME CREO”

“Fui golpeado, estoy yendo al sanatorio ahora. Él no me reconoció como parlamentario. Me dice ‘quién puta me creo yo, hijo de puta’, me da dos golpes: uno en el pecho, otro en el hombro”, sostuvo Querey en charla con la 730 AM. “Es una persona peligrosa. Actuar con esa prepotencia y ostentar un cargo importante, no quiero ni pensar en cómo se va a comportar dentro de la sociedad”, añadió.

“SALÍA DE CONTRAMANO”

El diputado colorado de Paraguarí desmintió “categóricamente” haber propinado golpes al senador del Frente Guasu. Sí admitió haber golpeado con la rodilla la puerta del vehículo del legislador de la Cámara Alta. “Quiero desmentir categóricamente que le haya agredido. El senador salía de contramano”, refirió en charla con radio Ñanduti.

Esteban Samaniego llegó a desempeñarse como intendente de Quyquyhó, cargo que actualmente está ocupando su esposa Patricia Corvalán; ambos integran el movimiento Colorado Añetete.