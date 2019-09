Cristóbal López, arzobispo de Rabat, Marruecos, fue nombrado cardenal por el papa Francisco el domingo pasado. En charla con la 730 AM, indicó que “ningún país tiene cardenal” y que la Iglesia Católica no se fija en las nacionalidades para nombrar a los purpurados.

“Ningún país tiene cardenales, son de la iglesia. No hay un nacionalismo. Paraguay no tiene que sentir un complejo de inferioridad por no haber tenido cardenal”, dijo.

López nació en España, pero tiene también la nacionalidad paraguaya tras vivir durante 18 años en nuestro país. Hace ocho años no visita el territorio guaraní, pero mencionó que lo sigue uniendo una conexión afectiva.

Si bien el religioso no quiso opinar sobre la formación de los obispos paraguayos, dio a entender que hay cuestiones que podrían mejorar. “Hay que ayudar a que las cosas mejoren, no voy a juzgar quién es apto y quién no es, de eso se encarga el Papa. Lo que hay que hacer es mejorar la educación desde abajo para que haya mejores obispos, políticos, periodistas, etc. No es de extrañar que de Paraguay salgan músicos excepcionales por el ambiente cultural”, indicó.

Por último remarcó que su nombramiento como cardenal no se trata de una promoción, ascenso o elevación, sino que es un cambio de servicio. “Todos los católicos pueden llegar a ser Papa. Los cardenales reunidos en el cónclave pueden elegir a cualquier persona que no sea uno de ellos, aunque eso sería rarísimo. Puede ser hasta un laico”, añadió.