“Hoy por hoy, no sabemos lo que se está consumiendo. Nosotros estamos generando un acceso directo al sistema respiratorio y no hay garantía de qué contienen las sustancias”, manifestó Latorre.

La iniciativa contempla crear un registro de fabricantes, importadores y distribuidores de sistemas electrónicos de administración de nicotina y de sistemas similares sin nicotina (SEAN/SSSN) y sus accesorios a fin de compilar la información sobre estos y facilitar los controles. Este organismo dependerá del Ministerio de Salud.

Los tengan intención de producir o comercializar estos productos, deberán facilitar información sobre los componentes químicos y materiales que componen a cada dispositivo, así como los envases de recarga. También estarán obligados a proveer datos toxicológicos acerca de los ingredientes y emisiones de estos al ser sometidos al calor, así como la dosificación de nicotina, descripción del proceso de producción y una declaración de responsabilidad por la calidad del producto.

En lo que respecta a los líquidos, los que serán utilizados para los SEAN no podrán ser comercializados en envases superiores a 10ml y no podrán contener más de 20mg/ml de nicotina. Así como los aparatos no podrán tener cartuchos o depósitos superiores a 2ml.

Los líquidos para ambos sistemas no podrán contener: vitaminas y otros aditivos que creen la impresión de que hay beneficios para la salud, cafeína u otros estimulantes, aditivos que faciliten la inhalación o ingesta de nicotina ni aditivos con propiedades cancerígenas.

El proyecto establece que los dispositivos deberán ser seguros y no manipulables por niños, así como contar con la garantía de protección contra roturas, escapes y un sistema de recarga sin fugas.

La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados, donde se buscará la media sanción y pasará al Senado.