Lleno de malezas, con una bandera paraguaya toda rota flameando, una caseta policial abandonada, sin guardias custodiando, el baño insalubre, e invadido de mosquitos. Así se encuentra actualmente el parque Carlos Antonio López, ubicado en el barrio Sajonia, de la ciudad de Asunción.

“El lugar está con yuyos altos y hay mosquitos por todos lados. Ahora que se viene la epidemia de dengue, esto debería cuidarse. No hay guardias acá, antes había y también se solía ver a los linces en moto, pero ahora ya no. Este lugar debe estar mejor custodiado. Está claro que la Municipalidad de Asunción y el Intendente no están haciendo buen trabajo”, dijo Miltón, una de las personas que estaban en el sitio durante una visita del canal Gen.

El Parque Carlos Antonio López se encuentra en total estado de abandono.

Luis Verón, periodista e historiador, resaltó en entrevista con dicho medio que la responsabilidad es compartida entre la Municipalidad de Asunción y la propia ciudadanía, la cual debe utilizar los espacios públicos, cuidarla y exigir su limpieza y mantenimiento.

Por otra parte, el historiador contó que ese sitio fue el Cementerio Mangrullo en la guerra del 70 y que actualmente podría albergar aún los restos de los soldados caídos.

“Luego de las últimas batallas, los brasileños que estaban cuando eso en Asunción crearon ese cementerio para los combatientes muertos en el país. En 1918, se llenó el sitio y mediante una ordenanza se ordenó la clausura. Los restos fueron trasladados al cementerio del sur. Es posible que se encuentren algunos restos humanos en el lugar. Uno jugando fútbol puede tropezarse con algún fémur de un brasileño cuyo familiares no reclamaron su cuerpo", dijo.

Un dato llamativo del sitio, según recordaron los propios vecinos, es que la empresa Televisión Cerro Corá (Canal 9) mantiene su antena en terreno municipal gracias a un convenio con la Municipalidad de Asunción. En ese sentido, el canal se responsabilizó en “asumir el padrinazgo de la plaza Carlos Antonio López, que incluye cooperar con la seguridad en el perímetro próximo al canal, incremento de la iluminación sobre el sector de cancha de fútbol, sanitarios y mantenimiento de los espacios verdes”.

Según el periodista investigador y vecino del lugar, Arístides Ortiz, en 1973, previo visto bueno de Gustavo Stroessner (hijo mayor del dictador) el empresario y amigo de Alfredo Stroessner, Carlos Morínigo Delgado “se apropió de alrededor de 130 metros cuadrados del predio del Parque Carlos Antonio López, en el Barrio Sajonia, para asentar la nueva sede de Canal 9”.