Este lunes anuncian nuevamente precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. La máxima llegará a 31º C y desde mañana se prevé un leve descenso.

El cielo estará mayormente nublado, soplarán vientos del norte que luego irán rotando al sur para dar paso a un ambiente fresco y un descenso para las primeras horas de mañana.

En tal sentido este martes se presentará fresco, con cielo nublado, vientos del sur y precipitaciones. La mínima estimada es de 17º C y la máxima de 21º C.

El miércoles se esperan condiciones similares, con una jornada fresca a cálida, cielo mayormente cubierto, vientos del sur y precipitaciones dispersas en las primeras horas. Las extremas irán de 17º C a 22º C.

A partir del jueves ya no se aguardan lluvias, pero sí un tiempo fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. La mínima será de 16º C y la máxima de 26º C.