El titular de Salud hizo esas declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Ministros en la que el Ejecutivo, presidido por Mario Abdo Benítez, hizo un “balance positivo” de los primeros seis meses de Gobierno, indicó el portavoz gubernamental, Hugo Cáceres, quien añadió que a partir de ahora se realizarán dichas reuniones una vez al mes.

El ministro de Salud aseguró que esos 270 millones servirán para “dar respuesta a las prioridades del Gobierno en cuanto a medicamentos o insumos médicos”.

Pidió a la población que realice “denuncias específicas” respecto a la falta de ese tipo de recursos porque, dijo, “cuando se instala una noción de que no hay insumos ni medicamentos y uno no es específico (en lo que falta)”, se crean “problemas” como que “pacientes que necesitan un medicamento que sí tenemos no acudan a los centros”.

El ministro hizo esa afirmación en referencia a varias denuncias hechas por la ciudadanía y algunas asociaciones del gremio, sobre la falta de algunas medicinas en diferentes centros hospitalarios, durante los últimos meses.

En ese sentido, añadió que la falta de algunos productos puede deberse a diversos factores que tienen que ver con “desajustes” en el sistema interno, pero no con la falta de dinero para comprarlos, por lo que reconoció la necesidad de “mejorar la gestión interna en algunos aspectos”.

Mazzoleni también indicó que en los próximos meses se construirán “nuevas unidades de salud familiar” en todos los departamentos del país y que, para hacer frente a ese crecimiento, esta semana se pondrá en marcha un “plan de capacitación” del personal médico necesario para atender esos nuevos centros, que pretenden reducir el número de consultas en los hospitales de medicina general.

Asimismo, subrayó que se están llevando a cabo los “esfuerzos” necesarios para “mejorar” los hospitales públicos, con la remodelación de algunas áreas, de cara a reducir la “brecha, todavía muy importante” de calidad de la atención en la sanidad pública del país suramericano.

El Presupuesto General de la Nación de 2019 prevé destinar al área sanitaria cerca de 940 millones de dólares este año, mientras que en 2018 se destinaron 726 millones, que representaron el 21 % del total de la inversión social del país, según datos del Ministerio de Hacienda.