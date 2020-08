Por LA NACIÓN

Con apenas segundo curso concluido, actual octavo grado con la reforma educativa, Rodolfo Friedmann Alfaro, se ha convertido en uno de los hombres más cercanos al presidente de la República, y a pesar de sus oscuros antece­dentes en todas las gestiones que le cupo desempeñar hasta la fecha se mantiene firme al frente de uno de los ministe­rios más importantes del país. Este hecho llama poderosa­mente la atención debido a que sin tener un buen legajo tanto en su vida, política y administrativa sigue formando parte del Gobierno Nacional.

Friedmann, quien actual­mente se desempeña como ministro de Agricultura y Ganadería, nunca tuvo bue­nas referencias ni en el sec­tor privado, entorno del cual formó parte como presidente de la Azucarera Friedmann, propiedad familiar, ni en el sec­tor público.

El ministro de Agricultura y Ganadería, se desempeñó como presidente de la Azuca­rera Friedmann, propiedad familiar durante 15 años, de acuerdo a lo manifestado por su padre, Rodolfo Max Fried­mann Cresta, y dejó el cargo tras haber sido acusado de haber robado a la firma. “Este mitã' i sinvergüenza que robó la azucarera cuando era presi­dente (...) yo le eché de la pre­sidencia de la empresa a mi hijo por robar, por corrupto (...) No le voy a votar a mi hijo”, había mencionado Friedmann Cresta cuando el titular de MAG inició su campaña para gobernador de Guairá para las elecciones del 2013.

A pesar de no tener una for­mación académica, tal como lo confirmó su padre, el secre­tario de Estado posee vasta inteligencia para orquestar sus matufiadas. “Es una ver­güenza que se dé un ministe­rio, nada más y nada menos a una persona que no entiende ni atrás ni adelante el minis­terio que puede tener nuestro país ya que vive de la Agricul­tura y Ganadería. (…) No ter­minó el colegio, llegó hasta el segundo curso que creo que hoy es octavo grado. En ter­cer curso que es noveno grado actual, ya no asistió a ningún examen”, según lo expresado por su padre Rodolfo Fried­mann Cresta, padre del minis­tro durante una entrevista en “El Repasador”. Sin embargo, esto no le impidió amasar una millonaria fortuna, que, por supuesto, se ha dedicado a maquillar en todas sus decla­raciones juradas de bienes.

Afirmó que su hijo vive en un búnker, fruto de todo lo robado. “Este muchacho, con lo que robó, vive no en 5 estre­llas, sino en 10 estrellas (...) su casa está llena de lujos (...)”, había dicho en contacto con la 780 AM.

CONTRABANDO DE AZÚCAR

Una de las perlas con las que carga el ministro es con la pro­pia acusación de su padre de contrabando de azúcar prove­niente del Brasil para comer­cializarla en el mercado local como si fuera de la Azucarera Friedmann, cuando se desem­peñaba como presidente de la misma. Dichas acusaciones fueron rechazadas por el ex gobernador y por el contrario volcó toda la responsabilidad del ilícito hacia su padre. A su vez, Friedmann Cresta, padre del ministro, dijo que este se hizo millonario a costa de lo robado en la empresa familiar de donde lo corrió por “ladrón”.

Esta pésima relación padre e hijo, es de público conoci­miento, al punto que el propio Friedmann Cresta ha divul­gado hasta parte de la intimi­dad del ministro. Tal es así que afirmó que su hijo es homo­sexual y en una ocasión incluso lo llegó a amenazar de muerte. El hecho se dio cuando Fried­mann Cresta, a través de sus redes sociales, denunció que una de sus hijas sufrió un paro cardiorrespiratorio a raíz del dengue que la aquejaba e indicó que fue a consecuencias de que las autoridades, Gustavo Nava­rro quien era intendente en ese momento y el gobernador, su hijo Rodolfo no tomaron las medidas necesarias preventi­vas ante la epidemia. A la ame­naza realizada vía Facebook, el padre del ministro adjuntó fotos de armas e indicaba: “Esto les espera”.

FESTÍN DE COMBUSTIBLE

Otro “meritorio” reconoci­miento al actual ministro de Agri­cultura se dio cuando este se desempeñó como gobernador de Guairá, donde realizó un festín con los recur­sos destinados a combustibles. Por este hecho, se realizó una denuncia ante el Ministerio Público por parte de algu­nos abogados por los hechos punibles contra el patrimonio, como lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, pecu­lado por apropiación, produc­ción mediata de documentos públicos y uso de documen­tos públicos. De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República (CGR) se llegó a registrar una carga de 23.820 litros de gasoil de una sola vez, según tarjeta magnética de Petropar. La secre­taría a cargo de realizar esta operación estaba al mando del tío del ex jefe departamental, Rolando Alfaro.

MERIENDA ESCOLAR

La última joya que se dio a conocer de la administración de Rodolfo Friedmann Alfaro al frente de la Gobernación de Guairá es el negociado de la merienda escolar a través de las licitaciones que bene­ficiaban a la empresa Even­tos y Servicios SA (ESSA), de la cual era accio­nista a través de un presta­nom­bres. De dichas adjudicaciones, Friedmann se que­daba con el 80% de las utilida­des, mientras que el 20% sería para los demás socios.

La información fue confir­mada por Hugo Alexander Torales Viveros, quien apare­cía como representante legal y firmaba los contratos con el propio Friedmann, siendo este gobernador. La empresa ESSA fue creada original­mente por el ahora diputado Éver Noguera, alias El Rey de las Licitaciones, quien en el 2016, cuando iba a lanzarse a la arena política, vendió todas sus acciones a Torales, quien ya era accionista de la SA.

En su momento se mencionó que Torales oficiaba de testa­ferro de Friedmann, quien en publicaciones periodísticas de la época admitió ser amigo de Torales desde hace muchos años, pero rechazó cualquier tipo de vínculo empresarial o tráfico de influencias para beneficiarlo. Sin embargo, cuando Friedmann dejó la gobernación, cambió la situa­ción y se apropió de la firma, según denuncia ahora Hugo Alexander Torales en una entrevista exclusiva en “La caja negra” (Unicanal).

Por su parte, Friedmann negó las acusaciones y afirmó que todas son infundadas.

VUELOS DE MARLY

Pero ante todos los últimos hechos escandalosos que involucran al secretario de Estado, se suma su esposa, la ex modelo Marly Figue­redo, quien constantemente es noticia en las redes gracias a comentarios poco “inteli­gentes y oportunos”. Ante las divulgaciones sobre el nego­ciado de la merienda escolar la ex modelo afirmó que esto se trataba de un tema polí­tico, obviando que los recur­sos utilizados por su marido para aumentar su millonaria fortuna provienen del Estado. Ahora surgen los cuestiona­mientos por los supuestos beneficios que goza la “pri­mera dama” del MAG.

En los últimos días, se sumó un nuevo hecho: a través de las redes sociales se difundie­ron de manera masiva las foto­grafías de la ex modelo Marly Figueredo, viajando en lujosas avionetas. Los posteos iban acompañados de los contra­tos firmados por el MAG con empresas que ofrecen servicio de traslados aéreos. Muchos insinuaron con esto que el pro­pio Gobierno estaría pagando los vuelos de Figueredo.

En el portal web de la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas figura que el pasado 2 de julio se renovó el contrato abierto plurianual del MAG con la firma Aerotax SA Servicio Aéreo General, por un monto mínimo de G. 300 millones y un máximo de G. 600 millones.

A finales del 2019, la institución firmó contrato con la empresa Mayara Travel por valor de G. 700 millones para vuelos internacionales. Este contrato posee una duración hasta fina­les de este año. En mayo del año pasado, la ex modelo fue blanco de críticas cuando cuestionó “la falta de glamour” del avión que la estaba trasladando a ella y al resto de la comitiva que acompañó a la primera dama de la Nación a Ñeembucú, para visitar la zona afectada por las inundaciones.

DECLARACIONES “MAQUILLADAS”

El ministro de Agricultura, conocido como el “ministro semibachiller” por no haber culminado la secundaria, realizó varios cambios en su última declaración jurada de bienes presentada ante la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR). Los “retoques” coincidentemente afectan a las millonarias compras de acciones en la sociedad anó­nima conformada junto con su madre de humilde origen, Guadalupe Alfaro.

Friedmann había declarado ante la Contraloría un monto menor del valor de sus accio­nes, consignado en los Regis­tros Públicos. La sociedad anó­nima conformada junto con su madre primero se denominó Nápoles SA y luego se trans­formó en Estonia SA.

El 27 de setiembre del 2013, un mes después de asumir como gobernador de Guairá, Fried­mann y su madre, Guadalupe, constituyeron la firma Nápoles SA (luego Estonia), con apor­tes en efectivo y en un solo acto de G. 5.000 millones, según consta en la Escritura Nº 105, realizada por la escribana Maura Andrea Aguilar Caire.

En la escritura figura que Friedmann Alfaro puso en efectivo, de una sola vez, G. 3.000 millones y su madre, Guadalupe Alfaro, G. 2.000 millones, también en efec­tivo y en ese mismo acto. Sin embargo, en setiembre del 2014, un año después de ubi­carse como gobernador, Fried­mann declaró a la Contraloría que compró acciones por valor de G. 2.500 millones. El minis­tro declaró G. 500 millones menos del monto registrado en las escrituras que obran en el Poder Judicial.