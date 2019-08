La Cancillería anunció con bombos y platillos la creación de una comisión de notables para evaluar la renegociación del tratado C de Itaipú. Pero tras desactivarse el intento de juicio político al Poder Ejecutivo, quedó en el oparei la conformación de este equipo de expertos.

El economista Ricardo Rodríguez Silvero fue uno de los convocados para integrar la comisión de notables de la Cancillería, con miras a la renegociación del Anexo C de la Itaipú Binacional con el Brasil.

“En un primer impulso el Gobierno nombró a la gente que tenía a mano para la comisión de notables porque estaba en plena erupción el juicio político. A mí me llamaron una vez para integrar y después nunca más”, mencionó en charla con la 650 AM.

Esta comisión fue anunciada por la Cancillería tras el escándalo político generado al conocerse que se negoció en secreto con el Brasil la concesión de energía eléctrica en los próximos años.

Al parecer de Rodríguez, el anuncio hecho por el Gobierno era una estrategia para calmar la situación candente del momento. Señaló que dos ministros le llamaron para que integre la comisión, pero ni siquiera sabían los alcances de la misma.

“Cuando me llamaron les pregunté cuántas personas iban a integrar esta comisión de notables, pero no tenían idea. No estaban claros los términos de referencia, ni el tipo de remuneración”, indicó.

Según se supo, la comisión mencionada se encargará de asesorar al Gobierno respecto a la renegociación del Anexo C de Itaipú, a iniciarse en el 2023.

En otro momento, el economista lamentó que existe un pacto de protección a los corruptos en el Congreso, con el acercamiento entre los movimientos colorados, y que esto es una burla a la ciudadanía.