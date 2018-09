El político Leo Rubin, quien está muy ligado a la comunidad indígena, compartió en su cuenta de Facebook el caso de un anciano nativo que fue despojado de sus objetos culturales por parte del pastor evangélico, Serafín Navarro. “Terrible. Las religiones nos enseñan a amar y respetar a los demás; no deben ser una herramienta de persecución y mucho menos de culturas ancestrales, tan ricas y necesarias”, resaltó.

En el video publicado se observa con una actitud pasiva al anciano mientras Navarro, de la iglesia pentecostal Príncipe de Paz, decía que el nativo se había decidido a dejar la “brujería, naco y payé”. Luego muestra en el video los elementos que le fueron decomisados.

“Va a arder (lo incautado) en el nombre de Jesús”, se oye decir a otra persona que acompañaba al líder religioso, quien rompía algunos objetos. “Fuego de Dios que baje y elimine esto que es de satanás”, indicó Navarro. “Para que no vaya al fuego hacemos esto, la gente no entiende esto y pregunta por qué hacemos”, añadió el pastor.

El material termina cuando el evangélico lo “libera” y le pide que repita amén.

Esta situación generó una avalancha de críticas en las redes sociales, por no respetar la creencia de nativo, que está garantizada por la propia Constitución Nacional.

Luego de esto, el pastor Serafín Navarro utilizó sus redes sociales para informar que decidió devolver los objetos decomisados. Alegó que mucha gente no entendió el video. “Dicen que le fundí todos los objetos y él mismo me dio. A algunos de sus parientes no les gustó que yo haya llevado, entonces decidí traer al abuelo. No es que yo le atropellé”, indicó.

El pastor hizo hablar al indígena, quien expresó que dio voluntariamente sus pertenencias y que ahora recibía de manera íntegra lo que se había llevado el religioso.

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 63 – De la identidad étnica

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.