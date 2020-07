La directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, Carmen Marín indicó que continúan con el cierre de pagos pendientes del segundo desembolso del programa Pytyvõ de la primera fase. Señaló que aún no hay fecha definida para las inscripciones para el Pytyvõ 2.0.

Marín en comunicación con ABC Color, relató que continúan con los pagos pendientes del segundo desembolso de las 147.000 personas que se inscribieron para recibir el beneficio de Pytyvõ.

Indicó que las mismas tuvieron problemas como cédulas vencidas o no usaron el dinero acreditado, por lo que buscaron otras vías para efectivizarlos.

Asimismo, señaló que siguen elaborando el Pytyvõ 2.0 por lo que todavía no dieron fecha para las inscripciones.

La directora explicó que el programa requiere de una Ley especial para su aprobación por lo que está en manos del Congreso su rapidez.

“Es un programa que requiere una Ley, una facultad legal para Hacienda. Una vez que tengamos listo eso más la reglamentación, vamos a estar informando sobre los requisitos”, expresó.

El beneficio del Pytyvõ 2.0 va dirigido a trabajadores informales, personas que fueron afectados en sus ingresos, que no paguen el Impuesto a la Renta Personal (IRP), que no sean funcionarios públicos, que no sean cotizantes en el Instituto de Previsión Social (IPS), entre otros requisitos que serán informados por la cartera, una vez que se apruebe el marco legal del programa, según la directora.

Al mismo tiempo, remarcó que serán tenidos en cuenta los sectores más afectados por la pandemia, entre ellos, el gastronómico, servicios, hotelería y el comercio de frontera. Con el nuevo programa se prevé una ayuda total de 250 millones de dólares y que se darán en 4 pagos de Gs 500.000, según lo previsto.

Por último, comentó que todos aquellos que recibieron el subsidio del primer programa, deberán volver a inscribirse para este segundo, una vez que sea habilitada la plataforma.

FINANCIACIÓN

El nuevo rostro del Pytyvõ será financiado con reasignaciones de la Ley de Emergencia y otros recuersos que serán movilizados y revelados “muy pronto”.

INSCRIPCIÓN Y FILTRACIÓN

Las inscripciones seguirán siendo nominales y se mantendrá el mecanismo de postulación bajo declaración jurada. Los datos serán contrastados con las entidades del Estado.