La exviceministra Nancy Ovelar, mencionó a la radio Universo 970 AM que Unicef estimó que solo el 22% de los estudiantes acceden a las clases virtuales en Paraguay. Se preguntó cuántos realmente aprenden de dicha cifra mediante esta modalidad de enseñanza.

Dijo que muchos padres le manifiestan su preocupación por la falta de aprendizaje. “La gente no se inquieta sin motivo y la inquietud es real. El fracaso de la cuestión virtual para presentarlo como un logro, no da, no alcanza, por los problemas de acceso y porque nosotros no tenemos trabajado el currículum para el formato digital”, explicó.

Al parecer de la educadora, no existe nada innovador en la materia y tampoco se avizora que se pretenda plantear una transformación inteligente en el sector educativo.

Cuestionó que Eduardo Petta solo se escucha a sí mismo y no reconoce sus limitaciones, siendo que hay buenos profesionales en el MEC, pero lastimosamente estos fueron enviados al freezer por pensar diferente al ministro de Educación, de acuerdo con la entrevistada.

“Este contexto (la pandemia) es ideal porque afloran todas las dificultades juntas, se requiere de un equipo que no niegue la realidad y no plantee un discurso exitoso, sino que plantee propuestas inteligentes”, sostuvo.

Ovelar dijo desconocer por qué el presidente Mario Abdo sigue manteniendo en el cargo al titular del MEC. “Es el único que ve un avance, hay un problema de perspectiva de la realidad”, puntualizó.