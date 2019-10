La presidenta de Petropar, Patricia Samudio, calificó como “una mentira más” la publicación de La Nación que dejó al descubierto la fuga de US$ 52 millones de las cuentas bancarias de la empresa estatal en los últimos 12 meses. Sin embargo, no pudo negar la información porque efectivamente la astronómica suma desapareció de la caja de la institución.

La administración de Samudio recibió Petropar con US$ 202 millones de fondos depositados en diferentes bancos de plaza. En setiembre pasado, la presidenta informó al Congreso Nacional que dispone solo de US$ 150 millones de fondos en bancos.

Así también, Petropar tuvo una pérdida de US$ 9 millones en su patrimonio neto. Al 31/07/2018, según estados financieros y al cambio del día según BCP, el patrimonio neto de la institución estaba en el orden de los US$ 68 millones. En el mismo informe remitido al Parlamento, la administración actual reconoce que posee un patrimonio neto de US$ 59 millones.

DESTINO DE LA PLATA

Samudio dijo a los periodistas que utilizó el dinero para comprar combustible a buen precio. “Lo que no hay en caja hay en producto en tanque y en esta administración estamos abocados a comprar productos cuando están a buen precio”, argumentó.

Así también, la titular de Petropar emitió un comunicado en el que asegura que cuenta con depósitos en diferentes bancos del país por un Patricia Samudio. Pedro Román, gerente general y Eduardo Sánchez, director financiero. Comunicado de Petropar sobre fondos desaparecidos de caja. total de US$ 152.661.290 al 8 de octubre pasado. Considerando la disponibilidad durante su administración, Samudio se pasó comprando combustible, pagando a proveedores y no vendió el producto ni cobró a los clientes, ya que la millonaria suma utilizada para pagar stock no registra retorno en las cuentas bancarias de la institución.





Según Samudio, “la caja es dinámica” y la cantidad que hay hoy “no es igual a la de mañana porque van ingresando montos y uno va pagando”. En ese caso, la “dinámica de la caja” se mantuvo a la baja, ya que la disminución de US$ 52 millones que sufrió el saldo bancario de Petropar no repuntó en un año.

“Considerando la cuenta en bancos, stock en tanques y deudas a pagar en ambos periodos arriba comparados, existe una diferencia positiva a favor de esta administración de US$ 25 millones”, concluye el comunicado de Samudio.

El director financiero de Petropar, Eduardo Sánchez, acompañado del gerente general, Pedro Román; la asesora de la presidenta Mesmina Giménez y Shirley Meza, directora de Planificación, visitaron la redacción de La Nación para explicar con mayor claridad la situación. Al comienzo de la entrevista cayeron en contradicciones, ya que no se pusieron de acuerdo sobre si el pago a los proveedores que se alegó para justificar la fuga era por compra de mercaderías en tránsito o los que están ya depositados en los tanques de Petropar.

“US$ 195 millones era lo que había en bancos, lo que hoy hay es US$ 152 millones, tenemos un negativo de US$ 43 millones, digamos. En stock había 73.500 m3, hoy hay 144.000 m3 en stock, tenemos una diferencia positiva del stock de US$ 34 millones. Deudas a pagar había US$ 48 millones al 27 de agosto y hoy hay solo US$ 14 millones”, explicó Mesmina Giménez, asesora de Samudio.

Consultados sobre la rentabilidad de esas compras de stock, de las que tanto se ufanan haber duplicado y el monto perdido de la caja en los últimos 12 meses por pago a proveedores que realizaron en setiembre del 2018 al asumir el cargo Samudio, Mesmina habló de pago intermedio. “Olvidate de este pago de setiembre, que es un pago intermedio porque en realidad esto se va repitiendo todos los meses, vos todos los días generás un ingreso de tus ventas, también se generan facturas y van venciendo facturas… entonces, con estas tres consideraciones son las que marcan tu situación digamos…”, expresó la funcionaria.

PATRIMONIO NETO

Sobre la disminución del patrimonio neto, el director financiero remitió lo siguiente: “(Período julio 2018/mayo 2019) se debe principalmente al aumento considerable de la cotización del tipo de cambio de G. 5.736,87 a 6.278,13, generando un incremento de G. 541,26 por cada dólar en el período mencionado. Dicho aumento afecta negativamente, ya que nuestro pasivo no corriente originada por la deuda con PDVSA es de 300 millones de dólares aproximadamente.

Además, cabe resaltar que en el ejercicio 2017 el aporte intergubernamental de G. 21.628.801.708 se registró en una cuenta de activo de nombre ‘Anticipo de Utilidades’. En consulta –nota mediante– realizada al Ministerio de Hacienda-Contabilidad Pública en el presente ejercicio fiscal, dicho estamento se expidió en el sentido de que el aporte mencionado debe ser considerado como un ‘gasto’, razón por la cual en el mes de abril del presente ejercicio se realizó el ajuste correspondiente en el balance de situación, disminuyendo así el resultado acumulado”.