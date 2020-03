Uno de los videos que circula en las diferentes plataformas sociales, muestra a un joven haciendo payasito y repitiendo la frase “Ndaseveima ógape señor Lince”. El joven fue sorprendido en la calle por los uniformados y procedieron con el ejercicio.

En el material, se puede ver a varios uniformados del grupo Lince y que uno de ellos graba el momento. La finalidad es la de dar una “sanción y lección” para todos aquellos que no cumplen con la medida sanitaria de aislamiento total.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, fue consultado sobre esta medida por los Lince y manifestó que no cuenta con la capacidad creativa y que lo ve con humor.

“He visto uno de esos videos y felicito la capacidad creativa para aquellos que hacen ese tipo de videos. Trato de verlo con humor, quiero decirle a la gente que hay que mantener el humor pero no el relajamiento. Para algunos hay una cuarentena relajada, no hay una cuarentena relajada. O hacemos bien o no hacemos nada y los que no cumplen irán presos; son indicaciones precisas del Ejecutivo y del Legislativo”, puntualizó.