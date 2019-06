El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, señaló a radio Cardinal que existe un crecimiento del poder del Primer Comando Capital (PCC) dentro y fuera de las cárceles del país. “Estamos superando los 300 con holgura, solo dentro de las cárceles. Afuera de las cárceles hay muchos más“, dijo sobre la cantidad de paraguayos que se han asociado a este grupo organizado.

Argumentó que muchos internos se someten a los líderes criminales para vivir un poco más cómodos en las cárceles. “El negocio del Primer Comando Capital y también del Comando Vermelho es asentarse en las cárceles, es su zona de comodidad. Allí nacieron y de ahí operan”, lanzó.

Actualmente, de los 42 integrantes brasileños del PCC que están en las cárceles paraguayas, más de 20 no poseen requerimientos en Brasil y por lo tanto no pueden ser expulsados. “Vamos a echar a todos que tengan causas pendientes en el Brasil. No podemos echar a un delincuente si no tiene algún requerimiento, porque de lo contrario sería ponerlo en libertad”, aclaró.

Por otra parte detalló que el clan Rotela es el mayor grupo de microtráfico, porque se encarga de introducir las drogas en las escuelas o colegios. Mientras que el PCC es el mayor macrotraficante de las sustancias ilegales. No supo precisar cuál es el conflicto entre ambos bandos.