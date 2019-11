El concejal Víctor Silvero habló sobre la situación que se vive actualmente en la Municipalidad de Lambaré y sostuvo que desde la Junta Municipal acompañan el reclamo de los funcionarios que están varios meses sin cobrar sus respectivos salarios.

Según señalan, se trata de un reclamo justo que debe ser atendido, sobre todo atendiendo a que a la mayoría de los trabajadores se les sigue adeudando sus respectivos haberes hasta agosto.

“Tenemos a un intendente ausente, a quien solo le vemos por la tele. No asume su responsabilidad y no plantea una solución a estos humildes funcionarios y la crisis se sigue agravando”, refirió el edil lambareño a Universo 970 AM.

Silvero sostuvo que este atraso ya se viene arrastrando desde que asumió el intendente Armando Gómez (PLRA) hace cuatro años atrás. Ya en aquel entonces desatendió los reclamos e hizo caso omiso a los varios pedidos realizados, indicó.

A su criterio, el jefe comunal de Lambaré “deja mucho que desear” y es alguien que siempre delegó su responsabilidad, sin hacerse cargo de las cuestiones importantes como el reclamo por falta de pago de los funcionarios.

En otro orden de cosas, mencionó que durante la sesión desarrollada ayer se aprobó un “presupuesto austero” para el año 2020 que se adecua a la situación actual del municipio y en el cual se incluyen recortes en el orden de los G. 4.000 millones en concepto de gastos superfluos.

Silvero detalló que estos recursos fueron redireccionados a inversiones municipales debido a que “la ciudad está abandonada y sucia” y existen otras urgencias que deberían ser atendidas.

El dinero objeto del recorte iba a ser destinado a la contratación de funcionarios administrativos para la municipalidad, así como para todo lo referente a honorarios profesionales, rubros extraordinarios y servicios profesionales. Al respecto, el concejal afirmó que actualmente existen 251 funcionarios permanentes de entre los cuales la mayoría está “sin funciones”, dando a entender que se trata de planilleros.