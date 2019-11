Al grito de: “¡Dejen de matarnos!”, mujeres marchan hoy en todo el país y el mundo

Este año la movilización tiene como lema “La injusticia nos mata, oñondive jejahei’yre” y exigen que el Poder Judicial cumpla con sus funciones de garantizar el acceso a la justicia. También denuncian que el Estado, a través de los diferentes organismos e instituciones, también matan al no tomar las denuncias, al no condenar a los agresores, al revictimizar, al responsabilizar a las víctimas y al no protegerlas.