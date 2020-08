Ante diversas publicaciones de prensa haciendo relación a supuestas declaraciones de Darío Messer, el Banco Basa aclaró que no existe ningún elemento legal que pueda avalar la veracidad de ello.

“Negamos enfáticamente que el Banco Basa haya tenido vinculación con ningún tipo de hecho delictivo que le fuera imputado al Sr. Messer, tal como se pretende concluir en las publicaciones referidas”, dice el comunicado emitido por la institución este martes.

El Banco Basa asegura con absoluta certeza, que no forma parte de ningún esquema como el aludido por la versión periodística, y que se ajusta estrictamente en todos los casos, a las normas y procedimientos que son requeridos en virtud de las leyes, específicamente en lo que se refiere a la Ley No. 1015/97.

Por su parte, Fernando Paciello, presidente del Banco Banca, en comunicación con el canal GEN manifestó que no queda claro el origen o las fuentes de esas declaraciones que supuestamente hacen mención a la entidad.

Añadió que la participación del Banco Basa en el negocio de exportación de reales, es totalmente lícita, auditada y supervisada, tanto por las instituciones paraguayas como brasileñas.

Explicó que Basa es uno de los cuatros bancos que participa del negocio, manejando el 30% del volumen de reales exportados al Brasil

“De alguna forma este comentario pareciera ser tendencioso. No obstante, ratificamos que es una operación normal, totalmente auditada, regulada y muy necesaria para Paraguay. Nosotros no tenemos ninguna investigación abierta, no hemos sido investigados nunca por este tema”, subrayó.